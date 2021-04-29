ماذا حقق عمال مصر فى عيدهم الـ 97؟.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، فى عهد الرئيس السيسى.. ماذا حقق عمال مصر فى عيدهم الـ 97؟.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.. زيادة المعاشات بنسبة 13 %.. توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب ساهمت بخفض معدل البطالة إلى 7.2%.. توفير الحماية الاجتماعية من خلال «تكافل وكرامة».. صرف 54 دفعة إعانات طوارئ غير مسبوقة للعمالة المنتظمة.

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ـ فى عهد الرئيس السيسى.. ماذا حقق عمال مصر فى عيدهم الـ 97؟.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.. زيادة المعاشات بنسبة 13 %.. توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب ساهمت بخفض معدل البطالة إلى 7.2%.. توفير الحماية الاجتماعية من خلال «تكافل وكرامة».. صرف 54 دفعة إعانات طوارئ غير مسبوقة للعمالة المنتظمة

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