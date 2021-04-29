اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كنت ضابطا.. الصدفة تساهم فى كشف هوية قتلة مزارع بقنا وسر اتهام العمدة.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 09:00 م
كنت ضابطا.. الصدفة تساهم فى كشف هوية قتلة مزارع بقنا وسر اتهام العمدة.. فيديو اللواء عبد الرحيم سيد
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في الحلقة السابعة عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يتحدث اللواء عبد الرحيم سيد أحمد، الخبير الأمني، عن إحدى الجرائم خلال عمله بمركز شرطة نقادة، بمديرية أمن قنا، في بداية مسيرته الشرطية، حيث ورد بلاغ عن مقتل أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية، وتم العثور على المجني عليه غارقا في دمائه، وتبين وجود سرقة أجزاء من ماكينة الري الخاصة به.

وأوضح سيد كيف اكتشف الجريمة، والقبض على الجناة، وسبب إلصاق المتهمون التهمة بعمدة قرية بالمخالفة للحقيقة، ليصدر قرار بحبسه بصحبتهم، إلا أن المصادفة كان لها دور في تبرئته.


كنت ضابطا

قتل مزارع

خصومة ثأرية

مديرية امن قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة