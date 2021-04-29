كنت ضابطا.. الصدفة تساهم فى كشف هوية قتلة مزارع بقنا وسر اتهام العمدة.. فيديو

كتب بهجت أبو ضيف

في الحلقة السابعة عشر، من برنامج كنت ضابطا، الذي يقدمه اليوم السابع خلال شهر رمضان، يتحدث اللواء عبد الرحيم سيد أحمد، الخبير الأمني، عن إحدى الجرائم خلال عمله بمركز شرطة نقادة، بمديرية أمن قنا، في بداية مسيرته الشرطية، حيث ورد بلاغ عن مقتل أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية، وتم العثور على المجني عليه غارقا في دمائه، وتبين وجود سرقة أجزاء من ماكينة الري الخاصة به.

وأوضح سيد كيف اكتشف الجريمة، والقبض على الجناة، وسبب إلصاق المتهمون التهمة بعمدة قرية بالمخالفة للحقيقة، ليصدر قرار بحبسه بصحبتهم، إلا أن المصادفة كان لها دور في تبرئته.