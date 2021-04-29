اليوم السابع
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كرم السوايفة.. مطبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا

الخميس، 29 أبريل 2021 07:30 م
كرم السوايفة.. مطبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم"اليوم السابع"، بثا مباشرا من منطقة حي الغمراوي بمدينة بني سويف، وهو من أقدم الأحياء ببني سويف، حيث يقوم مجموعة من الشباب بقامة مطبخ الخبر يقومون بتجهيز وجبات افطار جاهزة للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف.
 
 
ويضم مطبخ الخير ببني سويف مجموع من كبار السن والشباب والطلاب، حيث التقت اليوم السابع خلال البث إحدى الطالبات المشاركات في مطبخ الخبر وقالت إنها تساعد في مطبخ الخير لتقديم وجبات إفطار رمضان لكبار السن وكذلك الأسر الأكثر احتياجا.
طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار (1)
 
وقالت الطالبة المشاركة في مطبخ الخير ببني سويف، إن مطبخ الخير يعمل طوال العام إلا أنه في شهر رمضان يعمل يوميا وفي الأيام الأخرى من السنة يقوم بالعمل الاثنين والجمعة .
 
طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار (2)
 
ويقوم بتوزيع الوجبات عدد من الشباب المشاركين في مطبخ الخبر يعملون في عملية التغليف منذ الساعة الثانية ظهرا ثم التوزيع وعملية الطبخ منذ الساعات من الصباح الباكر.
 
طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار (3)
 
وخلال البث قال صاحب فكرة مطبخ الخير ببني سويف، إنهم اليوم قاموا بتجهيز 350 وجبة فراخ، وأرز وبطاطس، وبدأت فكرة مطبخ الخير بعشر وجبات إلي أن وصلت الي مئات الوجبات اليومية خلال رمضان وهناك عدد كبير من الشباب ساهم في مطبخ الخير في التغليف. 
 
طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار (4)
 
كذلك كشف أحد الشباب داخل مطبخ الخير أن الوجبة عبارة عن ربع فرخة وأرز وخضار، ولديهم 300 اسرة ثابتة يتم التوزيع لها يوميا بمنطقة الغمراوي ببني سويف والمناطق الأخري المجاورة .
 
طبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار (5)
 

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