كرم السوايفة.. مطبخ الخير بالغمراوى ببني سويف يقدم وجبات افطار للأسر الأكثر احتياجا

ويضم مطبخ الخير ببني سويف مجموع من كبار السن والشباب والطلاب، حيث التقت اليوم السابع خلال البث إحدى الطالبات المشاركات في مطبخ الخبر وقالت إنها تساعد في مطبخ الخير لتقديم وجبات إفطار رمضان لكبار السن وكذلك الأسر الأكثر احتياجا.

وقالت الطالبة المشاركة في مطبخ الخير ببني سويف، إن مطبخ الخير يعمل طوال العام إلا أنه في شهر رمضان يعمل يوميا وفي الأيام الأخرى من السنة يقوم بالعمل الاثنين والجمعة .

ويقوم بتوزيع الوجبات عدد من الشباب المشاركين في مطبخ الخبر يعملون في عملية التغليف منذ الساعة الثانية ظهرا ثم التوزيع وعملية الطبخ منذ الساعات من الصباح الباكر.

وخلال البث قال صاحب فكرة مطبخ الخير ببني سويف، إنهم اليوم قاموا بتجهيز 350 وجبة فراخ، وأرز وبطاطس، وبدأت فكرة مطبخ الخير بعشر وجبات إلي أن وصلت الي مئات الوجبات اليومية خلال رمضان وهناك عدد كبير من الشباب ساهم في مطبخ الخير في التغليف.

كذلك كشف أحد الشباب داخل مطبخ الخير أن الوجبة عبارة عن ربع فرخة وأرز وخضار، ولديهم 300 اسرة ثابتة يتم التوزيع لها يوميا بمنطقة الغمراوي ببني سويف والمناطق الأخري المجاورة .