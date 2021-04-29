كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 29-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021".

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.