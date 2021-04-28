كتبت ريهام الباشا

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 28-4-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتى استقرارا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.84 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.03 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.05 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.90 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.01 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.11 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.48 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.