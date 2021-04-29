سامسونج تحقق 6.4 مليار دولار أرباحا خلال الربع الأول من 2021

أ ش أ

أعلنت شركة سامسونج ، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، عن أعلى أرباحها لها منذ الربع الأول منذ عام 2018 على خلفية المبيعات القوية للهواتف المحمولة لاسيما الهواتف الرائدة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ارتفع صافي أرباح العملاق الكوري بنسبة 46.3٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2020 إلى 7.1 تريليون وون (6.4 مليار دولار ؛ 4.6 مليار جنيه إسترليني).

وشهدت مبيعات أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية نموًا قويًا، مدعومة بالطلب المستمر على البقاء في المنزل، خلال انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقالت الشركة في تقرير أرباحها إن المبيعات القوية للهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية فاقت الأرباح المنخفضة من أشباه الموصلات.