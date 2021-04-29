اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل

الخميس، 29 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل وزارة التربية والتعليم
إعداد - أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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