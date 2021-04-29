السكة الحديد تعتذر عن تسيير 3 قطارات بخطوط بديلة بسبب إصلاح القضبان

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد اعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب عن مسير عدد 3 قطارات بخطوط بديلة وهم قطار 593 القاهرة/ السويس تم مسيره طريق خط قليوب / شبين /القناطر / الزقازيق / السويس.

وأضافت هيئة السكة الحديد وفق بيان أنه تم تسيير قطار 941 القاهرة / دمياط عن طريق قليوب / شبين القناطر / الزقازيق/ المنصوره/دمياط وقطار 163 اسوان الاسكندرية تم مسيره طريق قليوب / منوف / طنطا / الاسكندرية.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه ذلك تم بسبب إصلاحات بالسكة من اجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات افضل للمسافرين .