اليوم السابع
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جمال غروب الشمس بشواطئ شمال مدينة الغردقة فى 10 صور

الخميس، 29 أبريل 2021 06:00 ص
جمال غروب الشمس بشواطئ شمال مدينة الغردقة فى 10 صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقطت كاميرا "اليوم السابع" عدة صور لغروب الشمس بمدينة الغردقة تنم عن جمال الطبيعة على شواطئها الشمالية الخلابة، حيث تعد المدينة وشواطئها الطبيعية من أجمل شواطئ العالم، ويقصدها سياح من كل دول العالم لمشاهدة تلك الطبيعة الخلابة التى وهبها الله لمصر .

وتنظر شواطئ الغردقة خلال أيام قليلة وصول السياحة الروسية مرة أخرى بعد انقطاع دام 6 سنوات بعد ما جرى فى اتفاق بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ونظيرة الروسى فلاديمير بوتن .

وتضم مدينة الغردقة قوة سياحية كبيرة من مطارات وموانئ بحرية والاف الغرف السياحية المجهزة لاستقبال السياح من كل دول العالم المختلفة والتى تتخطى ال 32 دولة حول العالم .

وبدأت فنادق مدينة الغردقة الاستعداد لاستقبال السياحة الروسية بالقيام بتجديدات داخل الفنادق وعودة العمالة المدربة كذلك بدأت شركات السياحة العاملة فى السياحة الروسية بطلب وظائف لمرافقين ومندوبين لمرافقة الأفواج السياحية .

 

 

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