اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 06:57 م
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تموين الإسكندرية: توريد 17 طنا من القمح حتى الآن

الخميس، 29 أبريل 2021 06:19 م
تموين الإسكندرية: توريد 17 طنا من القمح حتى الآن القمح
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، متابعة موسم بشاير الخير لتوريد القمح، بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالمتابعة الدقيقة واللحظية لعمليات توريد الأقماح البلدية.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية و حسن داود مدير إدارة تموين العامرية، قد قاموا بزيارات تفقدية للجان استلام القمح حيث تم المرور على صومعة كنج مريوط وصومعة المتحدة وبنكر جنوب القاهرة وصومعة وبنكر العامرية (السلام) حيث تم متابعة عمليات التوريد ومراحلها ومراجعة عمل اللجان والتأكد من الإجراءات الاحترازية بأماكن التوريد وفقا للضوابط والتعليمات.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة قد استقبلت حتى الان اقماح محلية منذ بداية التوريد باجمالى 17 طنا و 680 ألفا و 546 كجم من القمح طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.


الاسكندرية

موسم القمح

محصول القمح

توريد القمح

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