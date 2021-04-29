تعرف على طرق علاج الإكزيما.. أبرزها وضع كريمات مرطبة

كتبت سماح لبيب

يعانى الكثير من الأشخاص من أمراض جلدية تظهر علاماتها فى صورة طفح جلدى على المناطق الخارجية من الجسم وتسمى فى غالب الأحيان الربو الجلدى أو الإكزيما، وتدل على وجود التهاب شديد فى الجلد له أسباب متعددة، ومن أبرز أعراضه وفقا لما ذكرها موقعonly my health الطبى:

1 الطفح الجلدى .

2 الحكة .

3 بقع جافة وسميكة على الجلد فى مناطق متفرقة.



التهاب الجلد

وأضاف الموقع أن مرض الربو الجلدى المعروف باسم الإكزيما ليس له علاج محدد، لكن يمكن تقليل هذه الأعراض بعدد من الخطوات أبرزها..

طرق السيطرة على الطفح الجلدى

1 - ترطيب الجلد بانتظام أهم علاج للربو الجلدى، ويجب على الشخص المصاب استخدام المرطب الطبيعي والعضوى لأنه لا يحتوى على المواد الكيميائية أو العطور التى تسبب تهيج وحكة فى الجلد.

2 - استخدام صابون هلام للاستحمام والكريمات الغنية بمحتويات الترطيب مثل زيت الزيتون، زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند البكر الذى يسبب تهدئة الجلد وجفافه.

3 - وضع كريم مائى فى المناطق المتضررة لأنها تساعد على إبقاء الجلد رطبا.

4 - لتهدئة البقع المقشرة والجافة استخدم المستحضرات المضادة للحكة مثل الكورتيزون الموضعي، ويمكن علاج الجلد السميك بالمراهم أو الكريمات التى تحتوى على مركبات القطران.