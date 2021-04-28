5 طرق للوقاية من أعراض الاكزيما والسيطرة عليها

كتبت هند عادل

الأكزيما هي حالة جلدية شائعة تسبب الالتهاب والحكة الشديدة، قد يعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما من نوبات تهيج دورية طوال حياتهم، وتظهر معظم أعراض الأكزيما بلون أحمر وخاصة عند أصحاب لون البشرة الفاتحة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الملونة، يمكن أن تكون بقع الأكزيما مختلفة تمامًا في المظهر قد يعانون أيضًا من أعراض إضافية، وفقا لتقرير لموقع healthline.

ما هي الاكزيما؟



الأكزيما هي حالة جلدية تجعل بشرتك ملتهبة ومثيرة للحكة، في حين أن هناك عدة أنواع مختلفة من الأكزيما ، فإن التهاب الجلد التأتبي هو الأكثر شيوعًا.

لماذا يصاب البعض بالأكزيما؟



تعمل بشرتك كحاجز وقائي مهم بين بيئتك وبقية جسمك، ويعاني الأشخاص المصابون بالأكزيما من تغيرات مرتبطة بهذا الحاجز الجلدي، فمن الوظائف المهمة للبشرة الاحتفاظ بالرطوبة، ويميل الأفراد المصابون بالأكزيما إلى أن يكون لديهم حاجز جلدي متسرب، مما يسمح للماء بالهروب بسهولة أكبر، يؤدي هذا إلى بشرة أكثر جفافاً تتأثر بسهولة بأشياء مثل المناخ والمهيجات.

تلعب المبالغة في رد فعل الجهاز المناعي أيضًا دورًا في الإصابة بالإكزيما، لهذا السبب ، فإن ملامسة المهيجات الشائعة في بيئتك يمكن أن ينشط الجهاز المناعي بسهولة.

طرق الوقاية من اعراض الاكزيما



في الوقت الحالي، لا توجد طريقة للوقاية من الإصابة بالإكزيما. ومع ذلك إذا كنت تعاني من الإكزيما ، فهناك خطوات يمكنك اتباعها في حياتك اليومية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالتهاب.

تجنب المثيرات: يمكن أن تكون هذه الأشياء مختلفة لكل فرد ولكنها يمكن أن تشمل أشياء مثل الصابون أو العطور أو الإجهاد.

رطب بشكل متكرر: استخدم غسولًا أو كريمًا أو مرهمًا خالٍ من العطر لإضافة الرطوبة إلى بشرتك، تشمل الأوقات الجيدة للترطيب بعد الاستحمام مباشرةً وفي أي وقت تشعر فيه بشرتك بالجفاف.

اختر المنتجات بعناية: يمكن لبعض الصابون والمنظفات ومنتجات العناية بالبشرة أن تهيج الجلد وتسبب اشتعاله ركز على استخدام المنتجات الخالية من العطور، حاول اختبارها على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامها في مناطق أكبر.

قم بتغيير روتين الاستحمام الخاص بك: حاول قصر مدة الاستحمام على حوالي 10 إلى 15 دقيقة إجمالاً ، باستخدام الماء الدافئ وليس الساخن، عند الانتهاء من الاستحمام ، جفف برفق بمنشفة نظيفة ورطبها.

انتبه لدرجة الحرارة: تذكر أن بعض الحالات يمكن أن تزيد من خطر النوبة الجلدية على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى جفاف الجلد الذي قد يتطلب ترطيبًا إضافيًا.

اختيار الملابس بعناية: استهدف ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء مع تجنب الملابس الضيقة بالإضافة إلى ذلك اغسل أي ملابس جديدة قبل ارتدائها لأول مرة.