ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.5% خلال جلسات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 430.3 مليار جنيه إلى 450.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.331 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.369 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 19.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.02 مليون ورقة منفذة على 1729 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 36.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.52%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 537.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 47.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 96.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 143.8 ألف عملية.