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تجديد حبس خفير خصوصى أصاب جاره بالرصاص لفضه مشاجرة عائلية بالقناطر الخيرية

الخميس، 29 أبريل 2021 10:18 م
تجديد حبس خفير خصوصى أصاب جاره بالرصاص لفضه مشاجرة عائلية بالقناطر الخيرية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية، بتجديد حبس خفير خصوصى، 53 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإطلاقه عيار نارى على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط خفير خصوصى أطلق عيار نارى على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بقيام خفير خصوصى بإطلاق عيار نارى على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين خفير خصوصى، 53 عاما، وزوجة أخيه بسبب لعب الأطفال، وتدخل الجيران لفض المشاجرة وبعد فضها قام المتهم بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش بقدم أحد الجيران، وجرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية العام.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة، فأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استعجال تحريات النيابة، وبيان حالة المصاب.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

القناطر الخيرية

خفير خصوصى

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