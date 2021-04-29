بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب بعيد العمال

وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

وتعتبر كلمة "لقان" اسم الوعاء الذى توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.