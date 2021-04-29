اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب بعيد العمال

الخميس، 29 أبريل 2021 03:11 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب بعيد العمال الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال.
 
وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونطلب من الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والرخاء لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".
 
جدير بالذكر أن صلوات لقان خميس العهد، التي يصليها قداسة البابا تواضروس الثاني أقيمت في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.
 
وتعتبر كلمة "لقان" اسم الوعاء الذى توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

 


الاقباط الكاثوليك

خميس العهد

جمعه الآلام

الجمعه العظيمه

الرئيس السيسى

عيد العمال

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