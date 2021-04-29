اليوم السابع
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أول قداس بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك فى التجمع الخامس.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 02:19 م
أول قداس بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك فى التجمع الخامس.. صور كاتدرائية السيدة العذراء
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم، الخميس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد تأسيس سر القربان المقدس "الخميس الكبير"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالتجمع.
 
قداس الكاتدرائية
قداس الكاتدرائية
 
وبدأت اليوم صلاة اللقان المقدس وغسيل الأرجل، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التى ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب هدية تامر، راعى الكنيسة.
 
وألقى غبطة أبينا البطريرك كلمة العظة حول التحلى بالتواضع، موضحًا معاني غسيل الأرجل. وعقب صلاة القداس، ترأس غبطته أيضًا صلاة البصخة المقدسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية.
 
جانب من القداس
جانب من القداس
 
 
جدير بالذكر أن قداس اليوم هو الأول لهذه الرعية، والتى تم إنشائها مؤخرًا.

 

وتقام صلاة اللقان فى 3 مناسبات كنسية هى عيد الظهور الإلهى (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل). وهي صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهى.

 

كاتدرائية السيدة العذراء
كاتدرائية السيدة العذراء

وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التي هي أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التي يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.


خميس العهد

جمعه الآلام

الاقباط الكاثوليك

صلاه اللقان

كاتدرائية السيدة العذراء

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