اليوم السابع
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"بايدن" أمام الكونجرس: نواجه أزمة صحية هي الأكبر منذ أكثر من قرن

الخميس، 29 أبريل 2021 03:12 ص
"بايدن" أمام الكونجرس: نواجه أزمة صحية هي الأكبر منذ أكثر من قرن بايدن
كتب- هاشم الفخراني

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تواجه أزمة صحية هي الأكبر منذ قرن ألا وهي أزمة فيروس كورونا المستجد.، وأزمة اقتصادية هي الأكبر منذ الانهيار الكبير.

وأضاف في خطابه اليوم أمام الكونجرس الأمريكي بمناسبة مرور الـ100 يوم الأولى، أن الولايات المتحدة على المسار الصحيح رغم هذه الأزمات.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي ألقى خطابه في نفس القاعة التي اقتحمها انصار الرئيس  السابق دونالد ترامب فى 6 يناير لعرقلة التصويت على تأكيد فوزه في الانتخابات الأمريكية، وهو ما دفع السلطات الأمنية لتعزيز الإجراءات الأمنية حول واشنطن العاصمة ومبنى الكابيتول الأمريكي قبل خطاب الليلة.

وفى سابقة تاريخية، تجلس كلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسى بيلوسى خلف بايدن وهو يلقى خطابه الرئاسى التقليدى أمام الكونجرس والذى كان من المفترض أن يلقيه بعد 40 يوما على دخوله البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث لدواعي كورونا، ليتم إرجاء هذا الخطاب والاكتفاء بخطاب الـ100 يوم الأولى.

وسيكون خطاب بايدن بذلك هو الخطاب رقم 98 الذي يلقيه رئيس منتخب أمام الكونجرس حيث ألقي معظم الرؤساء الجدد خطاباتهم خلال 40 يوم من تولي المنصب.

ويتحدث بايدن فى خطابه عن التشريع الضخم الثالث لرئاسته، وهي خطة العائلات الأمريكية البالغة 1.8 تريليون دولار والتي تركز على الأطفال ويتطرق كذلك إلى مواضيع إصلاح الشرطة والعدالة العرقية وأزمة المناخ وخطته للبنية التحتية والوحدة والهجرة.

 

 


بايدن

جو بايدن

خطاب بايدن امام الكونجرس

الكونجرس

كامالا هاريس

نانسى بيلوسى

خطاب بايدن لأول 100 يوم فى رئاسته

البيت الابيض

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