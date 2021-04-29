"المرشدين السياحيين" تطالب أعضائها بالحصول على لقاح كورونا قبل عودة النشاط

كتبت آية دعبس

طالب سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب العام، كافة المرشدين السياحيين بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة حريصة على وضع العاملين بالسياحة ضمن أولوياتها فى منح لقاح فيروس كورونا لهم، لافتا إلى أن وزارة السياحة تتعاون مع النقابة فى إخطار الصحة ببيانات المرشدين السياحيين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة الخاص باللقاح لاستعجال تطعيمهم.

وأوضح عبد الوهاب، لـ "اليوم السابع"، أن النقابة تتبنى مبادرة لدعم تسريع حصول المرشدين السياحيين على اللقاح، من خلال تسجيل المرشدين السياحيين على لينك خاص بالنقابة، تم نشره على الصفحة الرسمية للنقابة على "فيس بوك" لتسجيل بياناتهم، عقب الإنتهاء من التسجيل على موقع وزارة الصحة، والنقابة تجمع تلك البيانات وترسلها لوزارة السياحة، والتى بدورها تُخطر الصحة بها، مشيرا إلى استجابة عددا من المرشدين السياحيين لتلك المبادرة.

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين،: لا شك أن الدولة حريصة فى تعاملاتها مع منظمى الرحلات عالميا، على التأكيد على أن المجتمع السياحى على درجة مرتفعة من الوعى وعلى استعداد تام لبدء الحركة السياحية، مشيرا إلى أن حصول كافة المرشدين السياحيين على اللقاح يدعم موقف مصر سياحيا، مثمنا المجهود الذى تبذله وزارة السياحة لتوصيل رسائل لكل دول العالم أن العاملين فى السياحة يدرك ضرورة تأمين السائحين والحفاظ على صحتهم، حيث أن أحد أهم عوامل عودة السياحة بعد جائحة كورونا هو اطمئنان السائح والجهة المنظمة للرحلة والدولة المصدرة للسياحة الى اجراءات السلامة والحماية التى توفرها الدولة للسائح.