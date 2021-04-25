"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 599.7 مليون ورقة بقيمة 869.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 627.2 مليون ورقة، بقيمة 557.9 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 222.4 مليون ورقة بقيمة 408.7 مليون جنيه، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 236.6 مليون ورقة بقيمة 382.9 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة بقيمة 360.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 21.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 296.3 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 52.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 289 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 283.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 270.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 33.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 133 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 66 مليون ورقة منفذة بقيمة 128.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 712.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 24.2 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 6.7 مليون ورقة بقيمة 9.9 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية " إيجى إكس 30 "، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32% مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.