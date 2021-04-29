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الرئيس السيسى ينعى الممثل الشخصي لملك المملكة الأردنية الهاشمية

الخميس، 29 أبريل 2021 08:41 م
الرئيس السيسى ينعى الممثل الشخصي لملك المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لملك المملكة الاردنية الهاشمية.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب في برقيته عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الاردني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
وأضاف الرئيس: "فقدت الشقيقة الأردن أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية، رمز وطني حكيم، منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود، ساهم خلالها في تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده".

السيسي

الاردن

الممثل الشخصي لملك الاردن

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