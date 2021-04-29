بغداد (أ ش أ)

أعلن الحشد الشعبى العراقى انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة فلول داعش بغرب الموصل، وقال إعلام الحشد الشعبى فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس، إن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى أعلنت أطلقت العملية بمشاركة اللواءين 21 و 33 للحشد والجيش.

وأضاف "إن العملية انطلقت على وفق معلومات استخبارية، وتهدف لتفتيش وتعقب خلايا داعش فى جبال بادوش وعطشانة غرب الموصل".

وفى وقت سابق، أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، محاولة انتحارى تفجير مديرية أمن كركوك، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن قوة من الأمن الوطنى العراقى رصدت انتحاريا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك، وأطلقت النار عليه، ما أدى الى انفجاره خارج سياج المبنى، وإصابة عنصرين من حرس المديرية.