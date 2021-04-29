اكسبريس: لا يوجد جدول زمنى محدد لافتتاح متحف "بريكست"

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قالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن المتحف الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يعد واحدًا من العديد من المقترحات لتذكر استفتاء عام 2016 وتداعياته النهائية بخروج المملكة ، على الرغم من أن فكرة إنشاء المتحف قد بدأت في التبلور إلا أنه لا يوجد جدول زمني محدد يحدد متى يتم افتتاحه .

المؤيدون يأملون في استخدام الموقع الذي لم يبدأ إنشاؤه بعد،للاحتفال بعودة "السيادة" البريطانية كاملة ، وسيكون من دواعي سرور المؤيدين أن يعرفوا أنه قد جرى تأمين العناصر القليلة الأولى من المتحف.

وقال أليكس دين، أحد أمناء المتحف، إنهم سيشترون عقارًا بعد أن قاموا بجمع أقل بقليل من نصف مليون استرليني مضيفا إن هذا المبلغ سيسمح بأن يصبح المتحف كيان

ومضى قائلاً: "هدفنا الفوري هو جمع 400 ألف إسترليني لشراء عقار لافتا أن الهدف التالي هو جمع 250 ألف جنيه إسترليني لإنشاء المتحف، هذا يشمل الموظفين الذين يتمتعون بخلفيات تنظيمية وإدارية مناسبة."

وحددت الجمعية الخيرية للمتحف هدفًا بجمع مليون إسترليني، وبعد ذلك يمكنه البدء في إنشاء المتحف.

نجح المؤيدون للفكرة للتو في الحصول على الموافقة الحكومية الخاصة بتشكيل جمعية خيرية خاصة بالمتحف ، وهذه الأخبار معناها أن بإمكان هذه الجمعية البدء في جمع التبرعات وشراء موقع والبدء في وضع جدول زمني لجعل هذه الفكرة حقيقة .