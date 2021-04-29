إزاى تختار البطيخ.. جولة بسوق المستقبل بالإسماعلية تعرف على الأنواع والأسعار

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من شادر البطيخ بسوق المستقبل بمحافظة الإسماعيلية للتعرف على أنواع وأسعار البطيخ، وكيفية معرفة البطيخ المستوى "الأحمر"، عند الشراء.

ويعتبر البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التى يحبها الجميع، لكونها تعمل على ترطيب الجسم من حر فصل الصيف، ويفضلها البعض عند السحور فى شهر رمضان.

يقول أحد تجار سوق الجملة بالإسماعيلية، إن البطيخ الذى يتواجد فى الأسواق حاليًا، هو بطيخ المنيا، بينما بطيخ الجيزة والأسكاتا منتظر طرحه فى الأسواق عقب إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن البطيخ أنواع، منها الأشهر هو بطيخ المنيا والذى يتواجد فى الأسواق حاليًا والإقبال بيكون ضعيف عليه، لكن عند طرح بطيخ الجيزة فى الأسواق يصبح الإقبال أكبر، بسبب جودة البطيخة وسكارتها وطعمها اللذيذ.

وأكد أحد تجار البطيخ بالإسماعيلية، أن أسعار البطيخ فى السوق حاليًا بالنسبة للبيع بسعر الجملة، تبدأ من 10 جنيهات حتى 25 جنيها للبطيخة الأكبر حجمًا، وهى أسعار مناسبة وسوف تقل هذه الأسعار بعد طرح بطيخ الجيزة فى الأسواق.

وحل كيفية اختيار بطيخة ناضجة ومستوية بشكل أفضل، يقول أحد التجار، البطيخ الأفضل هو ذات الدرجات الفاتحة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر تكون ناضجة، وحمراء من الداخل، وحلوة الطعم، وهو نفس الأمر عند الطرق على البطيخة فعند سماع صوت أجوف عميق، يدل ذلك على أنها ناضجة ومليئة بالماء، كما أنه يجب أن يكون ثقيلًا بالنسبة لحجمه، حيث يشير ذلك إلى أنه مليء بالماء، ومن ثم يكون حلو المذاق، كما أن البقعة الصفراء في البطيخة، دليل على نضجها، وحلاوة طعمها، بالإضافة إلى أن عنق البطيخة يحدد نضجها بحيث إذا كان العنق رفيع كان البطيخة أكثر نضجًا والعكس.