أطعمة تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع.. البيض والتوت والسبانخ الأبرز

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تعانى من توقف نمو الشعر أو تساقطه فقد يكون ذلك بسبب عدة عوامل منها العمر والعامل الوراثى والنظام الغذائى المتبع، فكلها تحدد مدى سرعة نمو الشعر، ومع ذلك فإن العامل الوحيد الذى يمكنك التحكم فيه هو الطعام الذى تتناوله، حيث إن هناك مجموعة من الأطعمة التى لن تساعد شعرك على النمو بشكل أسرع فحسب بل ستكافح أيضًا تساقط الشعر وتعزز نمو الشعر الجديد، وفقًا لما ذكره موقع "lovemyfamily".

8 أطعمة تعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه

1- البيض

تتكون بصيلات الشعر من بروتين الكيراتين، والبيض مصدر غنى بهذا البروتين والبيوتين والعناصر الغذائية الأخرى مثل الزنك والسيلينيوم، ويعد استهلاك كمية كافية من البروتين أمرًا ضروريًا لنمو الشعر.





2- التوت

يعتبر التوت مصدرًا غنيًا بفيتامين سى ويساهم بشكل كبير فى الحصول على شعر صحى وقوى، حيث يستخدم جسمنا فيتامين سى لإنتاج الكولاجين الذى يمنع تكسير الشعر عن طريق تقوية جذوره وخيوطه كما يحارب فيتامين سى أيضًا إنتاج الجذور الحرة وبالتالى يحمى بصيلات الشعر من التلف.

3- السبانخ

السبانخ غنية بحمض الفوليك والحديد وفيتامينات A وC، كل هذه العناصر الغذائية تعزز نمو الشعر وإصلاحه، حيث ثبت أن نقص الحديد هو سبب لتساقط الشعر والسبانخ عبارة عن حزمة طاقة يمكن استهلاكها بأى شكل كما أنها غنية بالحديد.

4- الأسماك

تعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا لأوميجا 3، ما يساعد على تكوين بصيلات شعر جديدة ومن ثم زيادة كثافة الشعر، وبالطبع تساهم فى تحسين جودة الشعر أيضًا، مثل السلمون والرنجة والماكريل الغنية بأحماض أوميجا 3، ويمكن تحقيق هذه الاستفادة من تناول كبسولات زيت السمك فهى مصدرًا رائعًا لأوميجا 3 ودهون أوميجا 6.

5- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مستودعا للدهون الصحية وفيتامين هـ الذى يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التى تحمى فروة الرأس من الجذور الحرة، كما أنه يشفى فروة الرأس من أضرار أشعة الشمس والكلور، حيث تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة فى الأفوكادو على تغذية الشعر وتعزيز نموه.

6- المكسرات

المكسرات مصدرًا غنيًا بفيتامين أ وب المركب وفيتامين هـ، وجميع الفيتامينات الموجودة فى المكسرات لها نفس الأهمية فى تعزيز نمو الشعر، حيث تلعب هذه الفيتامينات أيضًا دورًا مهمًا فى تغذية الشعر مما يجعله يبدو أكثر صحة.

7- الفلفل الحلو

الفلفل الحلو غنى بفيتامين سى وبيتا كاروتين، حيث إن فيتامين سى مضاد للأكسدة ويحمى بصيلات الشعر من الأضرار التى تسببها الجذور الحرة، ويعتبر الفلفل الحلو طريقة ممتازة وغير مكلفة لزيادة كمية مضادات الأكسدة فى نظامك الغذائى، حيث يقوم الجسم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ وهو ليس مفيدًا للشعر فحسب ولكنه مفيد أيضًا للعينين.

8- اللحوم

جميع أنواع اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء غنية بالبروتينات ونظرًا لأن الشعر يتكون أساسًا من البروتين، فإن تناول اللحوم يمكن أن يقوى الشعر، ما يفيد يالحصول على خصلات صحية، وتناول البروتين بوفرة فى نظامك الغذائى يعني أن الجسم يستفيد منه فى تسريع نمو الشعر.