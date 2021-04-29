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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم تتراوح بين 2-4 جنيهات

الخميس، 29 أبريل 2021 11:00 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم تتراوح بين 2-4 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-4-2021 بسوق العبور للجملة حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7 جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها. 
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البامية بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو. 
 
وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر  سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

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