الكيلو بـ40 جنيه.. متى تنخفض أسعار البامية؟ شعبة الخضروات والفاكهة تجيب

كتب ـ أحمد حمادة

تشهد أسعار البامية ارتفاعا فى السوق المحلى فى الفترة الحالية حيث يتراوح سعر كيلو الجملة بين 35 – 40 جنيها وذلك يرجع لانها فى بداية الموسم وتشهد قلة فى المعروض منها.

وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار البامية قد تشهد تراجعا مع بداية موسم الصيف بعد طرح الإنتاج المحلى منها عقب نهاية فاصل العروات، مشيرة إلى أن سعر الكيلو سيتراجع تدريجيا في السوق بعد زيادة المعروض.

وأشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن البامية من المحاصيل الصيفية وبالتالى فان الموسم الزراعى لها لم يبدأ حتى الأن ولهذا فان أسعارها تشهد ارتفاعا على المستهلك حاليا، ولكن بعد نهاية شهر رمضان سيكون هناك زيادة تدريجية فى المعروض وتنخفض الأسعار فى السوق.

وأضاف النجيب فى تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار باقى أصناف الخضروات تشهد استقرارا خاصة الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا وهى تغنى عن استهلاك البامية فى الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك انخفاض فى أسعارها يتراوح بين 20 – 30% عن العام السابق.