كيف تغيرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس؟

كتب ـ أحمد حمادة

ننشر أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-4-2021 مع استقرار أسعار جميع أصناف الخضروات بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين7-11 جنيها للكيلو.

وارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو وسجل البصل من 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، هي أسعار الجملة وتختلف وتتفاوت من سوق إلى آخر بالنسبة للسعر النهائي للمستهلكين.