اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 07:17 ص
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كيف تغيرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس؟

الخميس، 29 أبريل 2021 07:00 ص
كيف تغيرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس؟ صورة ارشيفية
كتب ـ أحمد حمادة

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ننشر أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-4-2021   مع استقرار أسعار جميع أصناف الخضروات بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

 

وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين7-11 جنيها للكيلو.

 

وارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات للكيلو وسجل البصل من 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

 

واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، واستقرت  أسعار البامية لتتراوح بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.

 

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، هي أسعار الجملة وتختلف وتتفاوت من سوق إلى آخر بالنسبة للسعر النهائي للمستهلكين.

 

 

 


أسعار الخضار

الفاكهة

سعر الخضروات

سعر الفاكهة

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