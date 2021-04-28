8 أطعمة تقلل التوتر وتخلصك من الإجهاد.. أبرزها البطاطا والخرشوف

كتبت سماح لبيب

إذا كنت تشعر بالتوتر، فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على الراحة، فى حين أنه من الصعب تجنب نوبات التوتر العرضية، إلا أن التوتر المزمن يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك الجسدية والعاطفية، ومن الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والاكتئاب وهناك بعض الأطعمة والمشروبات قد يكون لها خصائص فى تخفيف التوتر. وفقا لما ذكرها موقع healthline ومنها :

1 البطاطا الحلوة

قد يساعد تناول مصادر الكربوهيدرات الكاملة الغنية بالمغذيات مثل البطاطا الحلوة على خفض مستويات هرمون الإجهاد " الكورتيزول ".



البطاطا

2 الخرشوف

يعتبر الخرشوف مصدرًا شديد التركيز للألياف وغنى بشكل خاص بالبريبايوتك، وهو نوع من الألياف يغذى البكتيريا الصديقة فى أمعائك، ويحتوى الخرشوف أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم والفيتامينات C و K ، وكلها ضرورية للتخلص من التوتر والإجهاد.

3 كبد الأبقار..

تعتبرالكبد والقلب الخاصة بالأبقار والدجاج، مصدرًا ممتازًا لفيتامينات ب، خاصة ب 12، ب 6 ، وحمض الفوليك، وهي ضرورية للسيطرة على الإجهاد، وتقليل التوتر .

4 البيض..

غالبًا ما يُشار إلى البيض على أنه الفيتامينات المتعددة فى الطبيعة بسبب خصائصة الغذائية المثيرة، البيض ملىء بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للتخلص من التوتر.



البيض

5 المحار

يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية مثل التورين، والتي تمت دراسة لخصائصها المحتملة التى تعزز الحالة المزاجية .



المحار

6 الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون والسردين غنية بأوميجا 3 وفيتامين د ، وهى مغذية ثبت أنها تساعد فى تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

7 البقدونس

البقدونس مليء بمضادات الأكسدة وهى مركبات تعمل على تحييد الجزيئات غير المستقرة التى تسمى الجذور الحرة وتحمى من الإجهاد التأكسدى، ويرتبط الإجهاد التأكسدى بالعديد من الأمراض، بما فى ذلك اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

8 الثوم

الثوم غنى بمركبات الكبريت التى تساعد على زيادة مستويات الجلوتاثيون، وتعتبر مضادات الأكسدة هذه جزءًا من خط الدفاع الأول لجسمك ضد الإجهاد وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.