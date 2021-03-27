اليوم السابع
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كيف تساعد البطاطا الحلوة على مواجهة ضغط الدم المرتفع؟

السبت، 27 مارس 2021 12:00 ص
كيف تساعد البطاطا الحلوة على مواجهة ضغط الدم المرتفع؟ فوائد البطاطا الحلوة
ندى سليم

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ارتفاع ضعط الدم ينتج عنه العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة، لذا فان الحفاظ على مستوياته في المعدلات الطبيعية قد يكون المفتاح للحماية من الأمراض الخطيرة الناتجة عنه.

فوائد البطاطا الحلوة على ضغط الدم
فوائد البطاطا الحلوة على ضغط الدم

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فان بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك لضبط مستويات ضغط الدم وخفضه الى المعدلات الطبيعية من خلال تناول البطاطا الحلوة على الغداء، نظرا لأنها غنية بالعديد من المعادن التي تساعد في خفض قراءات ضغط الدم.

وأكد التقرير أن البطاطا غنية بالبوتاسيوم الذى يعمل على إخراج الصوديوم الزائد من جسم الإنسان ، لذا فأن البطاطا الحلوة تحتوى على 950 مجم من البوتاسيوم، الذى يحتاجه الجسم لتخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية وبالتالي تعمل على ضبط مستويات السكر بالدم.

وأوصى التقرير بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لذا فان تناول حبة واحدة منها على الغداء قد يمنحك القدرة على خفض ضغط الدم.

وتناول التقرير أيضا الكثير من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والتي تشمل المشمش والأفوكادو، والشمام و الزبادي خالي الدسم، والفاصوليا، والبرتقال، والبازلاء، والخوخ، والزبيب والتمر، والسبانخ والطماطم والتونة

وأشار التقرير إلى  أنه يجب على أي شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم (أي ارتفاع ضغط الدم) مراقبة قراءات ضغط الدم بانتظام، والتخلص من العادات غير الصحية والتي تشمل  ي التدخين وتناول الكحوليات، بالإضافة الى ضرورة ممارسة التمارين اليومية مثل المشي السريع أو الالتزام بالتمارين الرياضية الأخرى التي تحافظ على صحة القلب والجسم بوجه عام.

 


فوائد البطاطا

البطاطا وضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم

علاج ضغط الدم المرتفع

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