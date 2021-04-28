7 أصناف فاكهة أسعارها أقل من 5 جنيهات فى سوق العبور للجملة

كتب أحمد حمادة

تعد قطاعات الخضراوات والفاكهة هي الأكثر انخفاضا في الأسعار بفضل المشروعات القومية في القطاعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية انخفاض أسعار الفواكه مع بداية العام 20-30٪ بالرغم من أزمة كورونا.

7 أصناف فاكهة أسعارها تبدأ بأقل من 5 جنيهات في سوق العبور للجملة:

البرتقال أبو سرة يتراوح سعر الكيلو بين 4-6 جنيهات.

البرتقال الصيفي "عصير" يتراوح سعر الكيلو بين 2-4 جنيهات.

اليوسفي يتراوح سعر الكيلو بين 4-6 جنيهات.

الجوافة يترواح سعرها الكيلو بين 3-6 جنيهات.

الفراولة يتراوح سعرها بين 3 -7 جنيهات.

الكانتلوب يتراوح سعر الكيلو 3-5 جنيهات.

الباباظ سعر 5 جنيهات.

وكان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان صادرات المنتجات الزراعية المصرية لدول أوروبا والخليج، يوضح إجمالى صادرات الفاكهة بلغت 411 ألفا و492 طنا، محتلة المركز الأول فى الصادرات، يليها الخضار بإجمالى 174 ألفا و274 طنا منذ الأول من يناير وحتى 1 مارس.