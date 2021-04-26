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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الكوسة والكيلو يتراوح بين 2-5 جنيهات

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:03 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الكوسة والكيلو يتراوح بين 2-5 جنيهات الخضروات
كتب أحمد حمادة

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 شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة استقرارا لجميع الأصناف اليوم الاثنين 26-4-2021 مع انخفاض في سعر الكوسة. 
 
وتراوحت أسعار الملوخية  بين 5-11 جنيها للكيلو، البصل بين 2-4.5 جنيها للكيلو ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت البسلة بين 3-6 جنيهات للكيلو، الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه.
 
وانخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيها مقابل 4-8 جنيهات للكيلو، بينما أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، 
 
واستقرت أسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت واستقرت وأسعار البامية بين 35-40 جنيها للكيلو واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

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