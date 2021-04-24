اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم ..البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات

السبت، 24 أبريل 2021 10:05 ص
أسعار الخضروات اليوم ..البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 24-4-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 5-11 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-6جنيهات للكيلو
 
وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو وتراوحت اسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار  يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار البامية تتراوح  35-40 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 

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