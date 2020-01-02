أعراض الإكزيما أهمها خشونة الجلد واحمراره

كتب بيتر إبراهيم

الإكزيما هى كلمة تستخدم أيضًا على وجه التحديد للحديث عن التهاب الجلد التأتبى، وهو أكثر أنواع الإكزيما شيوعًا، وهى حالة تصيب الجلد وتسبب التهابا وحكة واحمرارًا، وتشققًا، وخشونة، وقد تحدث بثور فى بعض الأحيان، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تؤثر الإكزيما المختلفة على 31.6% من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعراض الإكزيما وحقائق عنها



وهنا بعض النقاط الرئيسية حول الإكزيما:

يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى ظهور الأعراض، مثل المكسرات ومنتجات الألبان .

تختلف الأعراض حسب عمر الشخص المصاب بالإكزيما، لكنها غالبًا ما تتضمن بقع متقشرة من الجلد، والأعراض الأخرى تشمل أحمرار وخشونة الجلد وتشققه.

ويمكن أيضًا أن تحدث الإكزيما بسبب عوامل بيئية مثل الدخان وحبوب اللقاح، ومع ذلك، الإكزيما ليست حالة قابلة للعلاج .

ويركز العلاج على شفاء الجلد التالف وتخفيف الأعراض، ولا يوجد علاج كامل للإكزيما بعد، لكن يمكن معالجة الأعراض .

الإكزيما ليست حالة معدية .

أسباب الإكزيما



المهيجات: تشمل الصابون والمنظفات والشامبو والمطهرات والعصائر من الفواكه الطازجة واللحوم والخضراوات.

مسببات الحساسية: يمكن أن يؤدى عث الغبار والحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والعفن والقشرة إلى حدوث الإكزيما.

الميكروبات: تشمل البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والفيروسات وبعض الفطريات.

درجات الحرارة الساخنة والباردة: الطقس الحار أو البارد، الرطوبة العالية والمنخفضة، والعرق الناتج عن ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدى إلى حدوث الإكزيما.

الأطعمة: منتجات الألبان والبيض والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا والقمح يمكن أن تسبب اشتعال الإكزيما.

الإجهاد: ليس هذا سببًا مباشرًا للإكزيما ولكنه قد يؤدى إلى تفاقم الأعراض.

الهرمونات: يمكن للمرأة أن تعانى من زيادة أعراض الإكزيما فى بعض الأحيان عندما تتغير مستويات هرمونها، على سبيل المثال أثناء الحمل وفى الدورة الشهرية.

علاج الإكزيما



لا يوجد علاج للإكزيما، وبالنسبة لبعض الناس تزول الإكزيما بمرور الوقت، وبالنسبة للآخرين تزال حالة مدى الحياة.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص المصابين بالإكزيما القيام بها لدعم صحة الجلد وتخفيف الأعراض، مثل: