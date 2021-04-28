4 أشياء يجب معرفتها حول نظامك الغذائى لو أنت مصاب بفيروس كورونا

كتب محمود جلال

الأطعمة والمشروبات تلعب دورا كبيرا لمساعدة الناس على التعافى من فيروس كورونا في المنزل، سواء عن طريق كثرة شرب السوائل أو تناول البروتين والتى تساعد فى تقوية المناعة، وما يجب تجنبه حتى لا تتضاعف الأعراض، وخلال التقرير التالى نرصد 4 أشياء تحتاج لمعرفتها حول النظام الغذائى لمرضى كورونا، بحسب موقع "only my health".

الوجبات التي يجب أن تعطى لمرضى فيروس كورونا:

يحتاج الجسم إلى وجبات غنية بالطاقة والبروتين ما يجعل الوجبات الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية مهمة في وقت الشفاء، كما يحتاج الجسم لبعض الوجبات الغنية بالبروتين والطاقة للشفاء تشمل شوفان بالحليب ، وأرز أو شعرية ، مربى أو شطيرة زبدة ، بيض مقلى، عجة ، صدور الدجاج، وأثناء التعافى يجب الابتعاد عن أى حمية غذائية.

الماء والسوائل مهمين فى هذه الفترة:

يعتبر الماء ضروريًا للعناية بمرضى فيروس كورونا، فهو يساعد في موازنة الأملاح بالجسم، ويساعد في وظيفة التمثيل الغذائي، والسوائل هى واحدة من أسهل الوسائل للحصول على الطاقة والبروتين فى وجبات المرضى، وتشمل بعض السوائل ماء الشعير ، وشاي الليمون والزنجبيل، والحليب المخفوق.



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