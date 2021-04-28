اليوم السابع
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محمود محيى الدين يشيد بالتعاون التكنولوجى بين مصر وكوريا الجنوبية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:12 م
محمود محيى الدين يشيد بالتعاون التكنولوجى بين مصر وكوريا الجنوبية الدكتور محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

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أشاد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة بالعلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا.
 
وقال محيى الدين فى تصريحات له اليوم "تطور مهم للتعاون بين مصر و كوريا الجنوبية في مجالات العلوم و التكنولوجيا المتقدمة من خلال مشاركة  الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر  مع المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST و الذي يحتفل بعيده الذهبي هذا العام بعدما أصبح من أهم المؤسسات المتميزة في مجالاتها في العالم".
 
أضاف إن هذه الخطوة الموفقة من ثمار جهد لفرق عمل دؤوب و متابعة مخلصة للدكتور حازم فهمي سفير مصر في كوريا Hazem Fahmy و الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية بالمشاركة مع الجانب الكوري الذي تحمس لهذه البداية الواعدة. 
 
وقال ان كوريا، كشأن محيطها الآسيوي ذي الخطى المتسارعة في التنمية و التقدم، ذاخرة بالفرص و إمكانيات المشاركة و التعاون في عالم متعدد الأقطاب سريع التغير.
 
 

محمود محيى الدين

صندوق النقد

الامم المتحدة

مصر وكوريا الجنوبية

التكنولوجيا

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