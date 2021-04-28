محافظ الشرقية: إعتماد مركز تدريب علوم الحاسب أول مركزا تدريبيا معتمدا خارج الجامعات

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات كأول مركز تدريبى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للتدريب على أساسيات التحول الرقمى ومنح الشهادة المعتمدة وكذلك تقديم جميع الخدمات التدريبية الأخرى.

جاء هذا خلال لقائه الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور عمر سالم إستشارى وحدة نظم ادارة المعلومات (MIS) بالمجلس الأعلى للجامعات، لتوقيع برتوكول التعاون المشترك بين محافظة الشرقية والمجلس الاعلى للجامعات المصرية فى مجالات التدريب الرسمية التابعة للمجلس الأعلى، وكذلك اعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام مركزاً معتمداً خارج الجامعات المصرية للتدريب والإختبارات لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمى (Digital transformation certificate) ومجالات التدريب الأخرى طبقاً للمعايير العالمية.

وذلك فى حضور الدكتورة ناهد مصطفى المدرب الدولى والخبير الوطنى للتخطيط الإستراتيجى وتنمية الموارد البشرية وممدوح الشرقاوى مدير مركز تدريب علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات بالديوان العام.

يُعد هذا البرتوكول خطوة إستباقية لمحافظة الشرقية لتدريب الكوادر الإدارية بالديوان العام ومراكز المدن ولجميع المواطنين الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وثقل خبراتهم العلمية والعملية ولتفعيل خطتها الإستراتيجية نحو التحول الرقمى.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الحكومة المصرية و الإستفادة من تطبيقاتها المختلفة للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة شرعت لإبرام هذا البروتوكول بينها وبين المجلس الأعلى للجامعات المصرية بهدف تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى وجميع المواطنين على أساسيات التحول الرقمى وكذلك مجالات التدريب الأخرى المعتمدة جميعها من المجلس الأعلى للجامعات ولتحسين منظومة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة فى كافة القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر وتماشياً مع خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل ، مشيراً إلى إعلان المحافظة عبر صفحتها الرسمية عن خطة التدريب المقرر عقدها وتنفيذها فى الفترة القادمة .

أوضح المحافظ أنه بعد الإنتهاء من تطوير مركز تدريب علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات بالديوان العام وتجهيزه بالشكل المتناسب مع المعاييرالمطلوبة قام ممثلى ومسؤلى الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بزيارته اليوم والتأكد من إستيفائه للشروط والمعايير ليتم الإعلان عن إعتماده كأول مركز تدريبى خارج الجامعات المصرية لتقديم خدمات التدريب والإختبارات و إصدار الشهادات المعتمدة للتحول الرقمى من المجلس الأعلى للجامعات.

أشار إلى أنه تفعيلاً للبروتوكول الموقع اليوم ستقوم المحافظة باختيار 14 من العاملين بالديوان العام ومراكز المدن ممن لديهم الخبرة والتميز فى مجال الحاسب الآلى للحصول على (دورة تدريب مدربين ) مكثفه بالمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 أيام يصبحون بعدها قادرين على تدريب جميع الكوادر الإدارية بالمحافظة على أساسيات التحول الرقمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن جاد لله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ، أنه إنطلاقاً من مسئولية وزارة التعلييم العالى و البحث العلمى بكافة مؤسساتها نحو التحول الرقمى للمجتمع الجامعى وكذلك المجتمع المدنى كان قرار المجلس الأعلى للجامعات لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى لنشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من الفئات المستهدفة لذا تم عمل برتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الشرقية لخدمة المجتمع وتوفير الخدمات التدريبية فى مجال تكنولجيا المعلومات بكافة السبل و بأعلى درجات الفاعلية و الكفاءة الممكنة و بأقل التكلفة.

يذكر أن مركز تدريب علوم الحاسب الألى وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام والذى تم انشاؤه بتاريخ 16/9/1995 يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوى الكفاءة والخبرة وحاصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية عامى 2000 و2001 فى تدريب علوم الحاسب وحاصل على شهادة الجودة العالمية iso9001 منذ عام 2000 وحاصل على ترخيص اجراء اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الجاسب الالى icdl ويخضع للاشراف من معهد ITI التابع لمجلس الوزراء ويُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية فى مجال الحاسب الآلي، وكذلك اليوم أصبح مركز معتمدا للتدريب و الإختبارت لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي.