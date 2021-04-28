اليوم السابع
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ماكرون يدين أعمال العنف ضد المتظاهرين فى تشاد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:00 ص
ماكرون يدين أعمال العنف ضد المتظاهرين فى تشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تدين بشدة أعمال العنف التي تمارسها قوات الأمن في تشاد ضد المتظاهرين، وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدى، رئيس الاتحاد الأفريقى حالياً إلى باريس، وبعد مقتل شخصين في تشاد، حيث تنظم احتجاجات يحظرها الجيش ضد المجلس العسكري الذي تم تنصيبه حديثاً، بحسب" وسائل إعلام فرنسية".

وحظر المجلس العسكري الحاكم في تشاد تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني، وجاء في مرسوم صدر عن وزارة الأمن العام، أن "كل المسيرات أو التظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية".

وحسب موقع روسيا اليوم، دعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى تظاهرات ضد المجلس العسكرى المؤقت الذي يقوده نجل الرئيس السابق، محمد إدريس ديبي.

وطلب "الوفاق التشادي لحقوق الإنسان" أول أمس من ناشطيه "الخروج بشكل حاشد" للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه "هيئة غير قانونية وغير شرعية".

 


إيمانويل ماكرون

تشاد

أزمة تشاد

ديبى

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