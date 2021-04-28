غادة والى: مؤتمر دولى لاتفاقية مكافحة الفساد بشرم الشيخ ديسمبر المقبل

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، إنه فى نهاية عام 2021 مصر ستنظم مؤتمر دولى لمكافحة الفساد، لافتة إلى أنه فى شهر يونيو المقبل سوف يتم عقد جمعية عامة فى نيويورك لمناقشة مكافحة الفساد، ويليها فى ديسمبر المقبل مؤتمر دولى لاتفاقية مكافحة الفساد يحضره 37 دولة بشرم الشيخ.

وأضافت الدكتورة غادة والى، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها "الموجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "هدف الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب والمرأة، لمساعدة الدولة فى النهوض الاقتصادى.. وتركيز الدولة على إصلاح منظومة الصحة والتعليم.. والرئيس كان مهتما بجودة الحياة وإحداث نقلة نوعية للارتقاء من حياة المواطنين ونقلة نوعية لحياتهم المعيشية".

وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد اهتمامه فى تطوير المناطق غير الآمنة والخطرة والمحافظة على الشباب وخلق فرص عمل لهم وتحسين جود الحياة لهم.. مصر مرت بحوادث إرهابية وطبيعية وكانت فترة شديدة الصعوبة.. ووقت عاوزين نحسس المواطن أن الحكومة واقفة معهم لمساندتهم.. وفى نفس الوقت لازم نكون أقوياء لمساندهم ومد يد المساعدة".

على جانب آخر كشفت الدكتورة غادة والى، عن أهم محطاتها فى الحياة قائلا: "ولدت فى أسرة تهتم بالثقافة العامة.. جزء كبير من التربية بيكون من المعايشة مع والدى.. وأى طفل عاش بين أب وأم منشغلين فى حياتهم بيأخذ منهم تصرفاتهم.. كنت متعلقة بجدى ومثل أعلى ومتفوق وكان نفسى أبقى زيه.. ودوره فى حياتى كان مهم جدا.. أول وظيفة ليا كانت ماسكة صندوق الاجتماعى للمحافظات بالبنك الدولى، وكان عملى مرتبط مع المجتمع المدنى والفقر وأسباب التأخير فى التنمية.. عشان تنجح لازم يكون وراك زوج أو زوجة للمساندة.. ولازم الواحد يتعب ويعانى.. ومهم جدا الدوائر المحيطة الزوج والأم والحمى والجدة تاخد بالها من اولدى، والمزايا اللى بتقدمها الأسرة مش موجودة برا".