اليوم السابع
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تعطل بورصة البحرين يوم الأحد المقبل بمناسبة يوم العمال.. واستئناف العمل الاثنين

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:11 م
تعطل بورصة البحرين يوم الأحد المقبل بمناسبة يوم العمال.. واستئناف العمل الاثنين بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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أعلنت بورصة البحرين، تعطلها رسميًا يوم الأحد المقبل الموافق 2 مايو المقبل، بمناسبة يوم العمال لعام 2021، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021.
 
وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحًا 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 510.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.39% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 10%، شركة ناس بنسبة 4.44%، شركة عقارات السيف بنسبة 4.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البخرين بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.10% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.82%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.94% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%.
 

بورصة البحرين

أجازة بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

يوم العمال

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