تراجع بورصة "البحرين" وحيدة بأسواق الخليج.. وصعود مسقط للجلسة الـ13على التوالى

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع بورصة البحرين، بنسبة 0.53% خاسرًا 7.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.51 نقطة، فيما تصدرت الأسواق الإماراتية للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفعت بورصة دبي ، بنسبة 1.04% رابحًا 26.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2600.31 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية،بنسبة 0.84% رابحًا 47.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5683.957 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 801.683 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.8% رابحًا 76.82 نقطة ليغلق عند مستوى 9664.61 نقطة، وواصلت بورصة مسقط صعودها للجلسة الـ13 على التوالي.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعدما أغلق الأسبوع الماضي على تراجع، بنسبة 0.8% رابحًا 76.82 نقطة ليغلق عند مستوى 9664.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.62% خاسرًا 391.78 نقطة ليغلق عند مستوى 23783.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 450.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

صعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع الطاقة وحيدًا بنسبة 0.02%.

وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.95%، وتراجع 48 سهماً على رأسها سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.13%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 3.14%، ثم سهم "الأندلس" بنسبة 2.07%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 936.4 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.04% رابحًا 26.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2600.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 126 مليون سهم محققة ما قيمته 152.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2051 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.54%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 0.95%، 0.92%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.15%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.7 مليون ورقة بقيمة 35.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.67%.



بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.84% رابحًا 47.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5683.957 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 801.683 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 169.3 مليون سهم، بقيمة 832.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2540 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.29%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 14.29%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 5.14%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.84%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 7.14%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.15%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.16%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 234.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.98%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، في أول جلسة بعد عطلة الإسراء والمعراج، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحًا 7.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5749.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحًا 18.60 نقطة ليغلق عند مستوى 6296.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% خاسرًا 17.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4663.22 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% خاسرًا 11.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 225.6 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9552 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.7%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.07%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%.



بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.670% رابحاً 24.943 نقطة ليغلق عند مستوى 3726.451 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال عبر تنفيذ 520 صفقة لعدد 47 سهماً.

وارتفع 18 سهماً على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.73%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.47%، ثم سهم "صندوق عمان العقاري" بنسبة 6.38%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.12%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.44%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 736.9 ألف ريال عماني.