تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12783 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2991 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مستشفى النزهة الدولي، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة الملتقي العربي للاستثمارات بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 1 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 300 مليون جنيه، موزعًا على عدد 300 مليون سهم ( بدلًا من عدد 30 مليون سهم )، منوهًا إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، 1.6 مليون سهم، 593 سهم، 26235 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 40758 سهم، 32300 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، 4.4 مليون سهم، 10864 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 38321 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين وفاء زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلًا منه اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وقبول استقالة المهندس نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين المهندس عقيل حامد بشير رئيسًا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي.

كما وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، من حيث المبدأ على بيع كامل الأسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس ورد اسوشيتس (برايفت) المحدودة وتبلغ 51% من أسهم الشركة، وتعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم الشركة، وعرض التقييم على مجلس الإدارة وفقًا للمادة 43 من قواعد القيد بالبورصة، ووافق المجلس على إبرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بصفتها المؤجر والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر) بصفتها المستأجر لتأجير الخدمة البدوية nine pyramids.