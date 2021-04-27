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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:58 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.008 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 12804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة.
 

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