اليوم السابع
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الشرطة الفرنسية تعلن توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:00 ص
الشرطة الفرنسية تعلن توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب الشرطة الفرنسية
وكالات

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أوقف الشرطة الفرنسية 7 أشخاص في إطار التحقيق بزيارة قام بها أحد المشبوهين إلى سوريا وأطلق شبكة للتحويلات المالية إلى الجماعات الإرهابية هناك، وتتراوح أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا، بحسب " روسيا اليوم".

ووفقا لمصدر مطلع على القضية فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، وتم احتجازهم جميعا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية.

وفي يوليو 2020 تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا خصوصا، وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.


الشرطة الفرنسية

فرنسا

باريس

سوريا

الإرهاب

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