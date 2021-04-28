البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"مدينة نصر" و"CIB" وتراجع "عز"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.753 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولى إلى 148.843 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركتى نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.994 مليون سهم، وحديد عز إلى 72.639 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 343.886 مليون سهم، عامر جروب عند 226.341 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.97%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 830.5 ألف جنيه، 33.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.