ارتفاع صادرات مصر من الأثاث 9% بالربع الأول من 2021 لتسجل 64 مليون دولار

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للأثاث ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 9% مسجلة 64.043 مليون دولار مقابل 58.591 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وقال التقرير الشهري للمجلس -حصل اليوم السابع على نسخة منه- إن صادرات الأثاث شهر يناير 2021 سجلت 23.7 مليون دولار مقابل 20.18 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع 18%، كما ارتفعت صادرات فبراير 2021 بنسبة 15% إلي 23.3 مليون دولار مقابل 20.2 مليون دولار.

وكشف تقرير المجلس أن صادرات الأثاث مارس 2021 تراجعت 6% لتسجل 16.8 مليون دولار مقابل 18.05 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020.

ونظم المجلس التصديري للأثاث ندوة إلكترونية، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن الجانب الأردنى وبحضور منى عبود رئيس المكتب التجارى في الأردن، واستعرض الأرقام عن صادرات مصر من الأثاث للأردن والتى سجلت 11 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 13 مليون دولار عام 2019 متراجعًا 15%.

وأوضح المجلس خلال الندوة الإلكترونية التى انعقدت أمس، أن صادرات المراتب سجلت 400 ألف دولار خلال 2020 مرتفعة من 200 ألف دولار خلال 2019، والأخشاب المصنعة سجلت مائة ألف دولار تقريباً 2020، ومنتجات خشبية أخرى سجلت متوسط 50 ألف دولار كمعدلات تصدير للأردن.