أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-4-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مستشفى النزهة الدولي، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، الاستثمار العقاري العربي-أليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.97%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 830.5 ألف جنيه، 33.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

الملتقى العربى أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة الملتقى العربي للاستثمارات بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه للسهم إلى 1 جنيه للسهم ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 300 مليون جنيه، موزعًا على عدد 300 مليون سهم ( بدلًا من عدد 30 مليون سهم )، منوهًا إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، 1.6 مليون سهم، 593 سهم، 26235 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 40758 سهم، 32300 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، 4.4 مليون سهم، 10864 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 38321 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.



أوراسكوم للاستثمار أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين وفاء زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلًا منه اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وقبول استقالة المهندس نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين المهندس عقيل حامد بشير رئيسًا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي. أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتعيين وفاء زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلًا منه اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وقبول استقالة المهندس نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة والرئيس التنفيذي، وتعيين المهندس عقيل حامد بشير رئيسًا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي.

كما وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، من حيث المبدأ على بيع كامل الأسهم المملوكة للشركة في شركة ترانس ورد اسوشيتس (برايفت) المحدودة وتبلغ 51% من أسهم الشركة، وتعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم الشركة، وعرض التقييم على مجلس الإدارة وفقًا للمادة 43 من قواعد القيد بالبورصة، ووافق المجلس على إبرام عقد إيجار بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بصفتها المؤجر والشركة المصرية للأغذية والخدمات (أبيلا مصر) بصفتها المستأجر لتأجير الخدمة البدوية nine pyramids.

بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة على تنفيذ عملية توريق وتفويض مجلس الإدارة في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك مثل حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة وعقد الخدمة والتحصيل وتفويضهم في التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الآجلة من الشركة إلى شركة ثروة للتوريق بقيمة حوالي 800 مليون جنيه.



مصر الجديدة أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 263.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وصافي ربح بعد الضريبة بلغ 16.3 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه وصافي ربح 379.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الانخفاض في الفترة الحالية عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة بيع قطع أراضي بمدينة هليوبوليس ومنطقة الشيراتون خلال فترة المقارنة.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من شركات المطاحن المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى إيرادات بلغت 385.4 مليون جنيه حتى نهاية شهر مارس عام 2021 مقابل 377.2 مليون جنيه حتى نهاية شهر مارس عام 2020 بنسبة نمو 2.18%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73 مليون جنيه مقارنة مع 72.4 مليون جنيه بنسبة نمو 0.82%، وحققت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة إيرادات بلغت 111 مليون جنيه حتى نهاية شهر مارس عام 2021 مقابل 141.5 مليون جنيه حتى نهاية شهر مارس عام 2020 بنسبة انخفاض 78%، وحققت صافي خسائر بلغت 32.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 24.7 مليون جنيه بنسبة نمو 133%.

كما حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 320.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 323.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2020 بنسبة انخفاض 0.77%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 78.3 مليون جنيه مقارنة مع 78.2 مليون جنيه بنسبة نمو 0.02%.

وتحولت شركة الدلتا للسكر لتحقيق أرباح بقيمة 76.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل صافي خسائر 118.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة في عام 2020 بنسبة نمو 165%، وحققت الشركة إيرادات بلغت 224.1 مليون جنيه مقابل 789.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 72%.