5 أنواع من التأمل ينصح الخبراء بممارستها للتخلص من توتر كورونا

ينصح خبراء الصحة النفسية والعقلية بممارسة رياضة التأمل الروحية للحفاظ على هدوء العقل، والتخلص من التوتر الناتج عن موجات كورونا.
ويعتقد الخبراء أن التأمل من أفضل الطرق للحفاظ على هدوء العقل وأنه عندما تتأمل، فإن كل تركيزك يأتي إلى المركز ويريحك نفسيا فى ظل القلق من تفشى الموجة الثالثة من فيروس كورونا وهي أكثر ترويعًا من ذي قبل، لقد أغلق الجميع على أنفسهم داخل المنازل ولكن الأخبار السلبية في كل مكان، من أجل الحفاظ على عقلانيتك خلال أوقات الاختبار هذه، يجب عليك ممارسة التأمل هناك العديد من أنواع التأمل للتخلص من التوتر والتي يمكنك الاختيار من بينها، بحسب موقع "only my health".
التأمل اليقظ
تأمل اليقظة الذهنية هو كل شيء عن اليقظة، هذا يعني أن تكون حاضرًا في أفكارك وتركز على شيء واحد أثناء القيام بهذا التأمل، يحتاج المرء إلى أن يكون مدركًا وحاضرًا بشكل كامل أثناء الجلسة، يجب أن تعرف ما يدور حولك ولكن لا تتفاعل معه، يمكن أن يكون هذا التأمل في أي مكان وفي أي وقت عندما تشعر بالضعف، من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتغمض عينيك وتركز على أنفاسك، بمجرد إتقان هذا التأمل.
التأمل اليقظ
التأمل الإرشادي
كما يوحي الاسم، فإن هذا النوع من التأمل يوجهه خبير يعرف التأمل الموجه أيضًا بالتخيل الموجه أو التخيل، يتم إجراء هذا التأمل حيث يطلب منك أحد الخبراء تخيل صور أو ذكريات تجدها مريحة، قد يشمل ذلك مثل الصوت والقوام والروائح وما إلى ذلك لاستحضار الهدوء.
تأمل شقرا
هناك سبع شاكرات مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم، كل شاكرا مرتبطة بجزء معين من الجسم ومشاكل صحية، هذه هي مراكز الطاقة في الجسد حيث توجد القوى الروحية أيضًا. شقرا الشفاء هي ممارسة تساعد في شفاء العديد من المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفي ، له فوائد أيضًا في إعادة عقلك وجسمك تهدف هذه إلى تحقيق التوازن بين الشاكرات وتعزيز العافية الشاملة، تستخدم أيضًا العديد من الدعائم مثل الألوان والبلورات وأعواد البخور.
تأمل شقرا
اليوجا
تأمل اليوجا هو التأمل التقليدي الذي يمارسه معظم الناس لها، ويتضمن تأمل اليوجا تمارين التنفس وأوضاع مختلفة لتحقيق أفضل النتائج، يمكن القيام بذلك بتدخل على الوضع الصحيح وركز على التنفس أثناء تأمل اليوجا، هذا يحسن التنفس ويعزز الدورة الدموية في الجسم، سيخرج التوتر من عقلك ويرفع من مزاجك بإيجابية.
التأمل بالغناء
هذه تقنية تأمل بسيطة يقترحها أخصائي التأمل فقط، يتم نقل هذا التأمل من خلال الغناء، يتم تعيينها شخصيًا من قبل خبير ديتضمن ذلك الصوت أو الكلمة أو العبارة التي يجب تكرارها أثناء التأمل. تحتاج إلى إغلاق عينيك والجلوس بشكل مريح للقيام بهذا النوع من التأمل. إنها مساعدة كبيرة في التخلص من مخاوف فيروس كورونا.
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