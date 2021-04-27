5 أنواع من التأمل ينصح الخبراء بممارستها للتخلص من توتر كورونا

كتب - محمود جلال

ينصح خبراء الصحة النفسية والعقلية بممارسة رياضة التأمل الروحية للحفاظ على هدوء العقل، والتخلص من التوتر الناتج عن موجات كورونا.

ويعتقد الخبراء أن التأمل من أفضل الطرق للحفاظ على هدوء العقل وأنه عندما تتأمل، فإن كل تركيزك يأتي إلى المركز ويريحك نفسيا فى ظل القلق من تفشى الموجة الثالثة من فيروس كورونا وهي أكثر ترويعًا من ذي قبل، لقد أغلق الجميع على أنفسهم داخل المنازل ولكن الأخبار السلبية في كل مكان، من أجل الحفاظ على عقلانيتك خلال أوقات الاختبار هذه، يجب عليك ممارسة التأمل هناك العديد من أنواع التأمل للتخلص من التوتر والتي يمكنك الاختيار من بينها، بحسب موقع "only my health".

التأمل اليقظ

تأمل اليقظة الذهنية هو كل شيء عن اليقظة، هذا يعني أن تكون حاضرًا في أفكارك وتركز على شيء واحد أثناء القيام بهذا التأمل، يحتاج المرء إلى أن يكون مدركًا وحاضرًا بشكل كامل أثناء الجلسة، يجب أن تعرف ما يدور حولك ولكن لا تتفاعل معه، يمكن أن يكون هذا التأمل في أي مكان وفي أي وقت عندما تشعر بالضعف، من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتغمض عينيك وتركز على أنفاسك، بمجرد إتقان هذا التأمل.



التأمل اليقظ