3 طرق بسيطة للوقاية من تكيس المبايض.. منها النوم جيدًا وممارسة الرياضة

كتبت مروة هريدى

تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من أكثر اضطرابات الغدد الصماء شيوعًا التى تواجهها النساء، ويؤدي عدم التوازن الهرموني إلى العديد من الأعراض، بما في ذلك حب الشباب وتساقط الشعر والدورات غير المنتظمة وما إلى ذلك، ولعل من أكثر أعراض متلازمة المبيض متعدد الكيسات شيوعًا زيادة الوزن، لأن النساء اللاتى تعانين منه لديهن مستويات أعلى من المعتاد من الأنسولين، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لمتلازمة تكيس المبايض، تشير الأبحاث إلى أن إجراء بعض التغييرات فى النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعدك في إدارة الحالة والأعراض بشكل أفضل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

3 طرق لعلاج أعراض متلازمة تكيس المبايض بشكل أفضل:

1- تناول الوجبات الخفيفة الصحية

هل تعلم أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأكل بثلاث مرات؟ ولمواجهة ذلك، يعد تناول الوجبات الخفيفة الصحية أحد الحلول المحتملة على أن تكون خالية من السعرات الحرارية حيث أنها تمنع الجوع بين الوجبات، ووجدت الأبحاث أيضًا أن تناول الوجبات الخفيفة مع اللوز يجمح الجوع وتناول الأطعمة الدهنية التى تسبب زيادة الوزن ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام لها فوائد عديدة فى علاج متلازمة تكيس المبايض، حيث تساعد فى محاربة السمنة عن طريق حرق السعرات الحرارية وبناء كتلة العضلات مما يقلل من مقاومة الأنسولين، تساعد التمارين الرياضية أيضًا فى خفض مستويات الكوليسترول والهرمونات الأخرى، ومن المهم تناول الأطعمة الصحية المولدة للطاقة قبل التمرين.

3- الحصول على قسط كافٍ من النوم

إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض، فقد تعانين من اضطرابات فى النوم بما فى ذلك النعاس المفرط أثناء النهار وتوقف التنفس أثناء النوم والشعور بالأرق أحيانًا أخرى، حيث ثبت أن قلة النوم تزيد من نشاط الهرمونات التى تسبب الجوع مثل الكورتيزول مما قد يجعلك تتناول المزيد من الطعام طوال اليوم، حيث ترتبط قلة النوم بزيادة خطر زيادة الوزن أو السمنة، لذلك من المهم تحديد جدول نومك وتأكدِ من تضمين الأطعمة الصحية مثل اللوز لاستكمال نظامك الغذائى.