اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:46 ص
خالد صلاح
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ما هى متلازمة تكيس المبايض وما أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بها

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:00 ص
ما هى متلازمة تكيس المبايض وما أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بها علامات تكيس المبايض
ندي سليم

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متلازمة تكيس المبايض، هي اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على كيفية عمل مبيض المرأة، حيث تؤثر على 10 % من النساء ، طبقا لما نشر فى موقع إكسبريس. 
 
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 متلازمة تكيس المبايض هي أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الخصوبة لدى النساء، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى مشاكل صحية أخرى في وقت لاحق من الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وأهمها أن العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين وتنتج أجسامهن أنسولين أكثر من المعتاد للتعويض.
 
ويعد  عدم التوازن الهرموني بالإضافة إلى المستويات غير الطبيعية من الهرمون اللوتيني والتستوستيرون وهرمون تحفيز الجريب والبروجسترون من أهم المضاعفات الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض.
 
كذلك تعد دورات الحيض غير المنتظمة، وزيادة الأندروجين من السمات الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض، وقد تعاني بعض المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من أعراض خفيفة بينما قد تعاني أخريات من أعراض أكثر حدة.
 
ومن أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض:
1.فترات غير منتظمة، أو نقص تام في الدورة الشهرية
2.التبويض غير المنتظم أو عدم التبويض على الإطلاق.
3.انخفاض الخصوبة و صعوبة الحمل
4. نمو شعر الوجه أو الجسم غير المرغوب فيه .
5.البشرة الدهنية، وظهور حب الشباب.
6.ترقق الشعر أو تساقط الشعر من فروة الرأس (الثعلبة).
 
7.مشاكل الوزن أو زيادة الوزن بسرعة، وصعوبة فقدان الوزن.
8.تغيرات الاكتئاب والمزاج.

متلازمة تكيس المبايض

هي اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على كيفية عمل مبيض المرأة

حيث تؤثر على 10 من النساء

طبقا لما نشر فى موقع إكسبريس

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