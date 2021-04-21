ما هى متلازمة تكيس المبايض وما أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بها

متلازمة تكيس المبايض، هي اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على كيفية عمل مبيض المرأة، حيث تؤثر على 10 % من النساء ، طبقا لما نشر فى موقع إكسبريس.
متلازمة تكيس المبايض هي أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الخصوبة لدى النساء، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى مشاكل صحية أخرى في وقت لاحق من الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، وهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وأهمها أن العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن مقاومة للأنسولين وتنتج أجسامهن أنسولين أكثر من المعتاد للتعويض.
ويعد عدم التوازن الهرموني بالإضافة إلى المستويات غير الطبيعية من الهرمون اللوتيني والتستوستيرون وهرمون تحفيز الجريب والبروجسترون من أهم المضاعفات الناتجة عن متلازمة تكيس المبايض.
كذلك تعد دورات الحيض غير المنتظمة، وزيادة الأندروجين من السمات الرئيسية لمتلازمة تكيس المبايض، وقد تعاني بعض المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من أعراض خفيفة بينما قد تعاني أخريات من أعراض أكثر حدة.
ومن أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض:
1.فترات غير منتظمة، أو نقص تام في الدورة الشهرية
2.التبويض غير المنتظم أو عدم التبويض على الإطلاق.
3.انخفاض الخصوبة و صعوبة الحمل
4. نمو شعر الوجه أو الجسم غير المرغوب فيه .
5.البشرة الدهنية، وظهور حب الشباب.
6.ترقق الشعر أو تساقط الشعر من فروة الرأس (الثعلبة).
7.مشاكل الوزن أو زيادة الوزن بسرعة، وصعوبة فقدان الوزن.
8.تغيرات الاكتئاب والمزاج.
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