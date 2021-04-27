لاختبار قلبك ورئتيك فى زمن كورونا.. 8 خطوات لاستخدام مقياس التأكسج النبضى

يعتبر قياس التأكسج النبضي طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت رئتيك وقلبك تعملان بشكل جيد وأن إمدادات الأكسجين مناسبة، حيث يساعدك الجهاز في معرفة ما إذا كانت جميع أجزاء الجسم تتلقى كمية وفيرة من الأكسجين أم لا؟، كما يستخدم لقياس مستويات الأكسجين ومعدل ضربات القلب وهي مفيدة جدًا لمرضى فيروس كورونا، خاصة الذين يكافحون ضيق التنفس بسبب انخفاض مستويات الأكسجين لديهم، يستخدم مقياس التأكسج النبضي لتقدير مستويات الأكسجين في الدم، كما يستخدم بشكل أساسي لمعرفة مدى تشبع الدم بالأكسجين ومعدل النبض، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.
فيروس كورونا
ويضع الخبراء إرشادات من 8 خطوات لاستخدام مقياس التأكسج النبضي وهي:
مقياس التأكسج النبضي
كما أيضا فيما يلي بعض أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم للمراقبة:زيادة معدل ضربات القلب، وتنفس سريع،وضيق التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة